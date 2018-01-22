Антироссийскую риторику молдавских политиков объяснили отсутствием поддержки у населения

Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, что ею пытаются скрыть внутренние проблемы.

Миллиарды долларов намерены потребовать власти Молдавии от России за присутствие российских военных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Как передает RT, с таким заявлением в минувшие выходные выступил спикер молдавского парламента Андриан Канду. По его мнению, российские миротворцы в Приднестровье представляют собой «оккупационные силы».

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, чем вызвано антироссийское заявление политика.

«Нынешний молдавский олигархический режим лишний раз хочет привлечь к себе внимание, прежде всего, своих западных партнеров, чтобы подчеркнуть свою нужность и лояльность коллективному Западу. Все это, чтобы скрыть украденный миллиард, ужасную социальную ситуацию в стране – люди нищают, сумасшедшая миграция, отсутствуют проекты на будущее. Естественно, никто не рассчитывает на то, что кто-то будет платить», - сказал он.

По словам политика, молдавские элиты цепляются за антироссийскую риторику по причине отсутствия реальной поддержки у населения.

«Как гражданин Молдавии я бы хотел подчеркнуть, что власть не только антироссийская, а, в первую очередь, антимолдавская. Этот режим не поддерживает более 90% населения. Такого антирейтинга, как у этого режима, не было ни у одной молдавской власти за всю историю независимой Молдавии. С другой стороны, отношения с Россией натянуты, с третьей – флаг европейской интеграции, который поднял нынешний режим, - Запад на него смотрит с очень большим недоверием, потому что вся поддержка, кредиты, помощь не оправдались. Поэтому режим может сохранится, только продавая антироссийскую риторику и действия», - заключил он.

Напомним, ранее в столице Приднестровья Тирасполе был установлен памятник российскому воину-миротворцу.