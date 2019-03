Антироссийский сенатор США не хочет обнародования расследования Мюллера

Американский сенатор-республиканец Линдзи Грэм намерен заблокировать резолюцию, принятую Палатой представителей США, с требованием обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о его расследовании якобы сговора Дональда Трампа с Москвой, сообщает НСН.

Сенатор Грэм отметил, что готов поддержать резолюцию, но с двумя условиями. Республиканец считает, что необходимо назначить спецпрокурора для расследования кандидата от демократов в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон.

-- it be amended to call for the appointment of a Special Counsel to:



* Investigate alleged misconduct around the handling of the Clinton email investigation.



* Investigate the abuse of the FISA warrant process against Mr. Carter Page.