Антироссийский сенатор США не хочет обнародования расследования Мюллера

Американский сенатор-республиканец Линдзи Грэм намерен заблокировать резолюцию, принятую Палатой представителей США, с требованием обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о его расследовании якобы сговора Дональда Трампа с Москвой, сообщает НСН.

Сенатор Грэм отметил, что готов поддержать резолюцию, но с двумя условиями. Республиканец считает, что необходимо назначить спецпрокурора для расследования кандидата от демократов в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон.

-- it be amended to call for the appointment of a Special Counsel to:



* Investigate alleged misconduct around the handling of the Clinton email investigation.



* Investigate the abuse of the FISA warrant process against Mr. Carter Page. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 14, 2019

«Господину Мюллеру дали шанс сделать свое дело. Давно пора кому-нибудь посмотреть на другую сторону политической монеты», — написал сенатор Грэм в Twitter.

В частности, он предлагает изучить предполагаемые нарушения в расследовании ФБР об электронных письмах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Также Линдзи Грэм требует провести расследование якобы нарушений в отношении экс-советника в предвыборном штабе Дональда Трампа Картера Пэйджа.

Напомним, ранее сенатор Линдзи Грэм обещал России «санкции из ада».