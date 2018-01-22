Вооруженные столкновения между турецкой армией и курдскими вооруженными формированиями происходят в районе города Аазаз на северо-западе Сирии. Генштаб Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь". Она направлена против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн. Анкара заблокировала участие "Демсоюза" в конгрессе сирийского нацдиалога, который отроется 29 января в Сочи. Сегодня турецкие войска начали наступление на позиции курдов со стороны Аазаза, он расположен в 20 км к востоку от Африна.