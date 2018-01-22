Вторник
23 января
USD 56.63
EUR 69.27
В мире

Анкара заблокировала участие «Демсоюза» в конгрессе сирийского нацдиалога

22 Января 2018 в 17:49
Анкара заблокировала участие «Демсоюза» в конгрессе сирийского нацдиалога

Вооруженные столкновения между турецкой армией и курдскими вооруженными формированиями происходят в районе города Аазаз на северо-западе Сирии. Генштаб Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь". Она направлена против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн. Анкара заблокировала участие "Демсоюза" в конгрессе сирийского нацдиалога, который отроется 29 января в Сочи. Сегодня турецкие войска начали наступление на позиции курдов со стороны Аазаза, он расположен в 20 км к востоку от Африна.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.