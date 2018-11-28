Анатолий Карпов: «В тай-брейке преимущество Карлсена оказалось более значительным»

Норвежец Магнус Карлсен сохранил титул чемпиона мира по шахматам, победив американца Фабиано Каруана.

Действующий чемпион мира Карлсен взял верх над претендентом на мировую шахматную корону на тай-брейке (3:0), который состоялся в среду. Ранее все 12 партий финала, прошедшего в Лондоне, завершились вничью, сообщает «Интерфакс».

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы Анатолий Карпов в эфире НСН заявил, что расчёт норвежского шахматиста на тай-брейк оказался для него выигрышным.

«В быстрые шахматы, в блиц он был фаворитом. Собственно, он на это и настроился, запрограммировал себя. Проиграть на выигрыш последнюю классику… При чём там у него там стабильно лучше было. Белые должны были обороняться, которыми играл Каруана, но Карлсен неожиданно предложил ничью. Ну, может быть, считал, что в быстрых шахматах у него перевес будет ещё большим. Хотя последняя партия.. .без риска проиграть на выигрыш…Такого ещё, я думаю, в матчах на первенствах мира не было, чтобы человек мог без риска проиграть на выигрыш и предложил ничью. Но расчёт оказался правильным, коль он сегодня выиграл», - заключил Анатолий Карпов.

При этом международный гроссмейстер отметил, что «двенадцать ничейных партий – это не очень хорошо ни для чемпиона мира, ни для Каруана, ни для шахмат».

Ранее НСН сообщала, что президентом Международной шахматной федерации избран Аркадий Дворкович. Решение об избрании на это пост бывшего вице-премьера правительства Российской Федерации принято на конгрессе FIDE, который проходил в грузинском городе Батуми в начале октября сего года. За Дворковича свои голоса отдали 103 делегата, его соперник - вице-президент организации Георгиос Макропулос набрал 78 голосов.