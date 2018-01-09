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Американский самолёт-разведчик заметили в Сирии во время атаки дронов на базу РФ

9 Января 2018 в 17:49
Американский самолёт-разведчик заметили в Сирии во время атаки дронов на базу РФ

Самолёт-разведчик ВМС США был замечен в районе Тартуса и Хмеймима во время атаки беспилотников террористов на российские военные базы в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Там назвали странным совпадением появление американского самолёта. Боевики попытались атаковать российские базы в Сирии с помощью 13-и ударных беспилотников в ночь на 6-е января. Семь аппаратов были сбиты, управление шестью удалось перехватить, три из них принудительно посажены российскими военными, отмечает сайт НСН.ФМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российских сил, которые остаются в Сирии, достаточно для отражения атак боевиков, однако необходимо активнее заниматься политическим урегулированием. 

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