Американский самолёт-разведчик заметили в Сирии во время атаки дронов на базу РФ

Самолёт-разведчик ВМС США был замечен в районе Тартуса и Хмеймима во время атаки беспилотников террористов на российские военные базы в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Там назвали странным совпадением появление американского самолёта. Боевики попытались атаковать российские базы в Сирии с помощью 13-и ударных беспилотников в ночь на 6-е января. Семь аппаратов были сбиты, управление шестью удалось перехватить, три из них принудительно посажены российскими военными, отмечает сайт НСН.ФМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российских сил, которые остаются в Сирии, достаточно для отражения атак боевиков, однако необходимо активнее заниматься политическим урегулированием.