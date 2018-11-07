Американские выборы перетекают в антироссийские санкции

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В непростой ситуации оказался президент США Дональд Трамп после состоявшихся промежуточных выборов в конгресс.

Республиканская партия, представителем которой является Дональд Трамп, сумела сохранить большинство в сенате, однако уступила демократам контроль над палатой представителей. Такой разделенный конгресс сводит практически на нет все планы Трампа, в частности, по реформе миграционного законодательства и системы здравоохранения. Куда, впрочем, опаснее для него открывшаяся у демократов возможность, во-первых, реанимировать расследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. А во-вторых, инициировать расследования в отношении самого Трампа: от неуплаты налогов до конфликта интересов в его администрации.

Что касается «рашагейта», то в самом скором времени ожидается обнародование доклада о предварительных итогах расследования, который по закону не мог быть предан огласке во избежание вмешательства ФБР в политически процессы. Как отмечает «Газета.ру», скорая публикация доклада могла стать одной из причин отмены полноценной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции. Теперь, по сообщению помощника российского президента Юрия Ушакова, главы двух государств 11 ноября лишь кратко пообщаются «на ногах» в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце. А основная встреча лидеров планируется на саммите «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе, он состоится 30 ноября - 1 декабря.

Возвращаясь к докладу о расследовании «российского вмешательства»: он вполне может стать спусковым крючком для дальнейшего ужесточения антироссийских санкций. Причем, на этом будет настаивать уже и сам Трамп, чтобы дистанцироваться от обвинений в «сговоре с Кремлем». Первая такая возможность представится в конце ноября, когда истекает срок принятия решения по второму пакету санкций по следам так называемого «дела Скрипалей». Накануне официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт уже заявила об отсутствии у США доказательств выполнения Россией закона о нераспространении химического оружия, и теперь Вашингтон намерен ввести второй пакет ограничительных мер. Он, напомним, включает в себя, в частности, запрет на кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Кроме того, США заявляли о возможном понижении уровня дипломатических отношений.

Планируемые новые санкции в Москве будут считать незаконными, как и предыдущие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Радужных перспектив по нормализации отношений не наблюдается, но это не значит, что Россия не стремится к диалогу», - добавил он. Отвечая на вопрос, не осложнят ли итоги состоявшихся в США выборов российско-американские отношения, Песков заметил: «Больше осложнить вряд ли получится – и так все сложно».

Всеволод Нерознак