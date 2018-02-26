Американские СМИ запомнят Олимпиаду в Корее скандалом с российским допингом

Пресса США продолжает освещать российскую тематику. В повестке - победа российских хоккеистов, нейтральный флаг у спортсменов РФ на закрытии Олимпиады и новые подробности в деле по вмешательству в выборы США.

После победы сборной ОАР в хоккейном турнире Олимпийских игр в воскресенье, американские СМИ не могли пройти мимо этой темы, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.

Многие СМИ отметили, что российские хоккеисты нарушили запрет МОК на национальную символику и гимн, когда в ходе награждения золотыми медалями, спели гимн России.

«Исполнение гимна Российской Федерации на игровом поле является нарушением правил МОК по нейтральности, которые были наложены на Россию как часть санкций за систематический допинг по многим видам спорта», - пишет The New York Post.

Издание USA Today цитирует российского защитника Богдана Киселевича, который оправдал нарушение правил «свободой слова».

«Мы пели, потому что мы россияне, и когда ты выигрываешь, исполняется гимн», - сказал Киселевич американским СМИ.

Также в США широко обсуждалось закрытие Олимпиады и подведение итогов.

«Эти Игры скорее всего запомнятся скандалом с российским допингом и непродолжительным единством двух Корей», - предположило издание The New York Times.

Многочисленные СМИ сообщили американским читателям, что Олимпийским атлетам из России не разрешили пройти под российским флагом на церемонии закрытия Игр в Южной Корее. Однако, некоторые издания раскритиковали решение МОК о возможном восстановлении статуса ОКР позднее на этой неделе.

«МОК вообще все равно на допинг. Только так можно рассмотреть его решение в воскресенье снять российский запрет как только закончится Олимпиада в Пхенчхане», - пишет USA Today.

Широкое освещение в американских СМИ продолжает получать расследование о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года и возможный сговор между российской стороной и предвыборным штабом Дональда Трампа. Одни из наиболее ярких фигурантов «российского дела», Пол Манафорт и Рик Гейтс признали вину по статьям, не связанным напрямую с Россией, но ослабляющим версию отсутствия какого-либо сговора, пишут американские СМИ.

По данным Google Trends, интерес к России в новостном пространстве на территории США вырос за прошедшие выходные (график показывает интерес на протяжении последних 7 дней).



