Американские СМИ: США недостаточно наказали Россию за вмешательство

Пресса США продолжает освещать российскую тематику. В повестке – вмешательство в выборы США, сговор с Трампом и продолжающийся конфликт в Сирии.





Во вторник, 27 февраля, американские СМИ вернулись к активному освещению вмешательства России в выборы президента в 2016 году, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс дала показания перед следователями конгресса по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы США. Однако Демократы пожаловались, что она отказалась отвечать на ключевые вопросы, пишет USA Today.

«Близость Хикс к Трампу и долгое время работы с семьей Трампа делают ее показания потенциально ценными для расследования о российском вмешательстве», - пишет The Washington Post.

В то же время, уходящий глава Агентства Национальной Безопасности заявил, что Белый дом не заставил Россию достаточно заплатить за вмешательство в выборы, пишет The New York Times.

«Президент Путин, очевидно, пришел к выводу, что заплатил маленькую цену, и, следовательно, “я могу продолжать эту деятельность”. Очевидно, что то, что мы сделали, было недостаточно», - сказал адмирал Майкл Роджерс.

Также, U.S News & World Report пишет, что 5-часовое перемирие в Сирии, предложенное Россией, не работает.

«Пятичасовое перемирие, запрошенное российскими союзниками Сирии с целью позволить мирным гражданам покинуть осажденный, контролируемый оппозицией анклав рядом с Дамаскусом, не привело к доставке помощи или медицинским эвакуациям, пока в регионе продолжаются смертельные воздушные удары и обстрелы», - пишет издание.