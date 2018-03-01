Американские СМИ продолжают писать о «непокорной» России

Пресса США продолжает освещать российскую тематику. В повестке - вмешательство в США и, возможно, Мексику, восстановление ОКР, кокаиновый скандал и бездоказательное заявление Насти Рыбки.

В среду, 28 февраля, отставка директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс после дачи показаний по «российскому делу» упоминалась во многих СМИ Америки, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН. Хотя прямой связи между этими двумя событиями не называется, отставка Хикc во время очередного развития скандала вокруг Трампа и России, по крайней мере, интересна, отмечают СМИ.

«Политический новичок, которая была неистово верна своему боссу, Хикс оказывала экстраординарное влияние в Вашингтоне и была чуть ли не суррогатной дочерью для президента. Все ожидали, что она будет работать на Трампа до конца его президентского срока – и возможно даже дальше», - пишет The Washington Post.

На фоне скандала с вмешательством России во внутренние дела США, издание The Atlantic обеспокоилось вопросом вмешательства России в предстоящие выборы в Мексике.

«Почему Россия захочет вмешиваться в Мексику? Во-первых, Москва пытается поставить себя как великую силу. Она, скорее всего, видит выборы в Мексике, как возможность ответить на то, что по ее мнению, долгая история вмешательства Вашингтона во внутреннюю политику бывших советских государств», - пишет издание.

Американские СМИ широко осветили восстановление членства Олимпийского комитета России. Газета The New York Times пишет, что «МОК восстановил непокорную Россию, желающую двигаться дальше».

«Россия долго обвиняла в скандале международные усилия, нацеленные на ее изоляцию, вместо спонсированной государством программы допинга, которая запачкала серию международных спортивных мероприятий», - пишет издание.

Также, упоминался и продолжающийся развиваться «кокаиновый скандал» России и Аргентины.

«Крупная трансграничная облава стала настоящим пиар кошмаром для дипломатического сервиса России, превратив позитивную историю кооперации международной полиции в снежный ком медиа скандала внутри страны», - пишет CNN.

И наконец, американские СМИ снова осветили скандал с Настей Рыбкой, после ее заявления о владении информацией о связи Дональда Трампа и России. Однако, во многих заголовках отмечается, что никаких доказательств подобной информации белорусская «секс гуру» не предоставляет.