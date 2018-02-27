Американские СМИ негодуют из-за вето России в ООН

Пресса США продолжает освещать российскую тематику. В повестке – разногласия США и России по конфликту в Сирии и по Ирану, трансляция клипа из видеоигры вместо реального видео боевых действий, вмешательство в выборы США и итоги Олимпиады в Южной Корее.

В понедельник, 26 февраля, американские СМИ в основном упоминали Россию в связи с событиями в Совете Безопасности ООН, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.

Россия не готова к прекращению огня в Сирии, сообщает Wall Street Journal, несмотря на резолюцию Совбеза ООН. В статье приводится заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что «все стороны сначала должны согласиться, как установить прекращение огня».

«Россия должна выполнить свое обязательство по прекращению боевых действий, поддерживающие режим – обязательство, за которое Россия не только голосовала в Совете безопасности ООН, но и помогала его созданию. Иначе, Россия должна признать, что она не может, или не хочет, играть роль в завершении сирийского конфликта», - цитирует представителя Госдепа США американское издание.

Также получило освещение негодование США по поводу блокировки Россией резолюции Совета безопасности ООН, которая предусматривала осуждение Ирана за обвинение в нарушении международных санкций и помощи восстанию в Йемене.

«[Посол США при ООН Никки] Хейли осудила Россию за их поддержку “спонсирующего террористический режим в Иране” и “варварское” правительство сирийского президента Баша аль-Ассада. Россия часто использовала свое право вето, чтобы защитить эти две страны от западных атак в ООН», - пишет Newsweek.

Также, американская пресса сообщила своим читателям, что российский государственный телеканал выдал клип из видеоигры за сцену из сирийского конфликта.

«Это был второй раз за четыре месяца, когда российское правительство, специально или нет, попыталось выдать видео игры за съемки реальных событий. Российские телезрители быстро разоблачили фальшивую запись», - сообщает издание Popular Mechanics.

Продолжается освещение расследования о вмешательстве России в выборы США и, в связи с этим, усиливается давление на президента Трампа и его однопартийцев.

«Самая известная поговорка в вашингтонских скандалах, наверное, “проследи за деньгами”. К сожалению, хотя возможно и неудивительно, республиканцы в Конгрессе, кажется, сопротивляются такому курсу, когда речь заходит о президенте Дональде Трампе и расследовании о вмешательстве России в политическую систему США», - пишет издание U.S. News & World Report.

И наконец, в день после завершения Зимних Олимпийских игр, пресса США решила подвести итоги.

«Две золотые медали ОАР в Пхенчхане представляют собой худшие показатели российской команды в зимней Олимпиаде. Их позиция на 13 строчке медального зачета является самой низкой со времен распада Советского Союза», - сообщает The Guardian.