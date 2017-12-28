Американист: Улучшить отношения с РФ Тиллерсону мешает «советский» Конгресс

Политолог в эфире НСН рассказал, что не стоит ждать ничего существенного от заявлений Тиллерсона по поводу улучшения отношений с Россией.

США планируют налаживать отношения с Россией, несмотря на отсутствие иллюзий по отношению к «режиму», который установился в стране. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон. Однако, по его словам, восстановить отношения с Москвой будет возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что и Тиллерсон, и Трамп не могут улучшить диалог с Россией из-за позиции Конгресса (слушайте аудио).

«Сейчас внешнеполитическая дипломатия непонятно кем определяется. Часто бывает, что заявления одних противоречат заявлениям других. Учитывая, что сейчас любые шаги по улучшению отношений с Россией должны проходить через Конгресс, а там царит что-то, напоминающее советский период, когда все голосуют единогласно, то у дипломатов связаны руки. Наверное, Тиллерсон, как и Трамп, хотели бы эти отношения улучшить, но им не дают это сделать. Пока не видно, каким образом ситуация может измениться. Это неплохо, когда Тиллерсон что-то такое говорит, ничего существенного от этого ждать не стоит», - считает американист.

Стоит отметить, что Тиллерсон также назвал Россию «возродившейся» и обвинил её во вторжении в Грузию, Украину, а также в дела западных стран, подорвав их суверенитет. В то же время ранее во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он призвал вернуть российских наблюдателей в СЦКК в Донбасс, сообщает Газета.ру .