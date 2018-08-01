Американист: США выдавливают уступки из Китая в торговой войне

Американские власти намерены ввести 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Ранее президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины в 10% на расширенный список китайских товаров и услуг, однако в Белом доме сочли такие меры недостаточными. Об этом сообщает Bloomberg
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН рассказал, на что похожи американские угрозы в адрес Китая.
«Пока что они только угрожают. Судя по тому, как развивались события с Европой, я думаю, что следует ожидать, что и в этом случае Америка пойдет по тому же пути. Это связано с тем, что дефицит в торговле с Китаем гораздо больше, чем с Европой, примерно в два раза. Естественно, что меры давления на Китай, угрозы будут более серьезные. Однако Европа пошла на попятные, согласилась покупать больше товаров, по крайней мере, на словах. В том случае все разрешилось благополучно. Логично, что США рассчитывают на подобный результат и в истории с Китаем. В этом основная причина ужесточений. Перейдут ли Соединенные штаты от угроз к действиям, будет зависеть от поведения Китая. Насколько он будет готов к гибкой политике в этих вопросах, и идти навстречу США в их требованиях», — объяснил эксперт.
Ранее, в марте 2018 США ввели пошлины на импорт металлов, тем самым администрация президента Дональда Трампа выполнила свои обещания новых торговых ограничений на глобальном рынке.Напомним, по результатам встречи главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, прошедшей 25 июля, было принято решение воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения переговоров. В свою очередь Евросоюз заявил о готовности покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ).