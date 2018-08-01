Американист: США выдавливают уступки из Китая в торговой войне

В эфире НСН Юрий Рогулёв когда США перейдут от угроз к действиям в отношениях с Китаем.

Американские власти намерены ввести 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Ранее президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины в 10% на расширенный список китайских товаров и услуг, однако в Белом доме сочли такие меры недостаточными. Об этом сообщает Bloomberg

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН рассказал, на что похожи американские угрозы в адрес Китая.

«Пока что они только угрожают. Судя по тому, как развивались события с Европой, я думаю, что следует ожидать, что и в этом случае Америка пойдет по тому же пути. Это связано с тем, что дефицит в торговле с Китаем гораздо больше, чем с Европой, примерно в два раза. Естественно, что меры давления на Китай, угрозы будут более серьезные. Однако Европа пошла на попятные, согласилась покупать больше товаров, по крайней мере, на словах. В том случае все разрешилось благополучно. Логично, что США рассчитывают на подобный результат и в истории с Китаем. В этом основная причина ужесточений. Перейдут ли Соединенные штаты от угроз к действиям, будет зависеть от поведения Китая. Насколько он будет готов к гибкой политике в этих вопросах, и идти навстречу США в их требованиях», — объяснил эксперт.

Ранее, в марте 2018 США ввели пошлины на импорт металлов, тем самым администрация президента Дональда Трампа выполнила свои обещания новых торговых ограничений на глобальном рынке.

Напомним, по результатам встречи главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, прошедшей 25 июля, было принято решение воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения переговоров. В свою очередь Евросоюз заявил о готовности покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ).