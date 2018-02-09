Американист рассказал, когда правительство США возобновит работу

Политолог в эфире НСН рассказал, что приостановка работы федеральных ведомств в Америка – частое явление.

Правительство США вновь прекратило работу. Это произошло из-за того, что Конгресс страны не принял проект бюджета на текущий год. Таким образом шатдаун был объявлен уже второй раз за 2018 год. Позже стало известно, что Сенат США всё же одобрил документ, в том числе и краткосрочный законопроект о государственном финансировании. Таким образом, проекту бюджета осталось получить одобрение только от Палаты представителей, сообщает «Газета.ру».

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что масштабных кризисов в США из-за подобных ситуаций не было.

«Если проследить историю последних 30-40 лет, то приостановка работы правительства в Соединённых Штатах происходит довольно часто. Пока это к масштабным кризисам не приводило. Кризис разрешается достаточно быстро (за редким исключением). Чаще всего это 2-3 дня. Сенат все эти проблемы уже урегулировал. К концу дня и палата представителей проголосует. Скорее всего, к концу дня этот кризис будет разрешён», - сообщает американист.

По словам Эдуарда Лозанского, конгрессмены в любом случае договорятся.

«Главная проблема в том, что у США очень большой долг, сейчас он приближается к 21 триллиону. Он будет расти ещё дальше. В этих условиях те, кто хочет хотя бы остановить рост, пытаются что-то сделать, поэтому всегда начинается борьба, какие статьи бюджета урезать. Каждый тянет одеяло на себя. В конце концов, все понимают, что никуда не деться, приходится этот долг увеличивать», - заключил Лозанский.

Напомним, в конце января федеральные ведомства США приостанавливали работу из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за отказа демократов принимать закон по федеральному бюджету, сообщает RT. 23 января стало известно, что работа правительства восстановлена.