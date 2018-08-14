Американист: Оборонным бюджетом Трамп подкупает армию на случай импичмента

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год, предполагающий выделение 716 миллиардов долларов на национальную оборону, сообщил Белый дом. Подписание состоялось на военной базе Форт-Драм. Документ предусматривает колоссальные затраты на увеличение количества военнослужащих, замену устаревшей военной техники, а также создание космических войск, которые ранее анонсировал Пентагон.
Подписанный Трампом оборонный бюджет стал самым большим за всю историю страны. Такую щедрость по отношению к Пентагону можно объяснить желанием Трампа привлечь американскую армию на свою сторону в случае импичмента. Такое мнение в эфире НСН выразил президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский (слушайте аудио).
Напомним, 6 ноября 2018 года в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбираться нижняя палата американского Конгресса и 35 из 100 сенаторов, занимающих верхнюю палату. Также в этот день пройдут местные выборы в некоторых штатах и территориях.