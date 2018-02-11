Американист назвал служебную записку демократов «политическим шантажом»

РИА Новости

Юрий Рогулев в эфире НСН пояснил, почему на самом деле Трамп заблокировал публикацию

документа демократов и что президенту США за это будет.

Обмен служебными записками по так называемому «российскому делу» в Конгрессе США – это политическая игра. И в одном, и в другом случае президент США Дональд Трамп мог найти немало причин для непубликации документов. Такое мнение высказал в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

«Первый меморандум – это меморандум Комитета по разведке, составленный членами комитета. Председатель комитета, конечно, республиканец, но он ответственное лицо, подписавшее документ и передавшее его в Белый дом. Этот документ можно воспринимать, как официально представленный одним из комитетов Конгресса», – пояснил собеседник агентства.

Вторая записка, по его словам, это «некий ответ», причем, сделанный одной демократической фракцией.

«Понятно, что и то, и другое, является результатом политического противостояния. В обоих случаях наверняка содержались сведения о нарушениях. Комитет по разведке сообщал о нарушениях, которые допустило Федеральное бюро расследований. Что в ответ написали демократы – пока неизвестно. Но сам факт, что они захотели некий документ в ответ сделать, говорит против них. Это показатель того, что они ведут политический торг», - считает американист.

Рогулев уверен, что если бы Трамп разрешил обнародовать записку демпартиии, для него самого ровным счетом ничего бы не изменилось.

«Записка связана с расследованием против него (Дональда Трампа – НСН). Но если республиканский Комитет вскрывал сами истоки этого расследования и показывал, что они несостоятельны, то есть причины несостоятельны этого расследования, то демократы просто ведут политический шантаж», - заключил американист.

Ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки Демократической партии по делу о вмешательстве России в выборы 2016 года. Юрисконсульт президента Дон Макгэн пояснил, что в меморандуме содержится много секретных сведений и Трамп разрешит его опубликовать, как только документ будет отредактирован.