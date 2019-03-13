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Американист: Для Конгресса США Трамп и Путин - близнецы-братья

13 Марта 2019 в 13:52
Американист: Для Конгресса США Трамп и Путин - близнецы-братья

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в интервью НСН объяснил расследование финансов Путина отсутствием доказательств сговора Трампа с Москвой.

Палата представителей США приняла законопроект, обязывающий американскую Национальную разведку раскрыть доходы президента России. Согласно принятому документу, директор Нацразведки США по согласованию с министром финансов и госсекретарем должен будет предоставить доклад о личном капитале и активах Владимира Путина в течение 180 дней после принятия документа, сообщает Associated Press.

Американских законодателей интересуют доходы самого российского президента и его семьи как в России, так и за рубежом, их активы, банковские счета, инвестиции, недвижимость и другие бизнес-интересы. Отдельный акцент в докладе должен быть сделан на поиске «подставных» или посреднических структур, которые Владимир Путин якобы использует для сокрытия какой-либо информации. Кроме того, Нацразведке США поручено выявить «наиболее значимых российских высокопоставленных политических деятелей и олигархов», приближенных к президенту РФ с финансовой точки зрения. Стоит отметить, что одобренной Палатой представителей инициативе еще предстоит рассмотрение в Сенате США.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в интервью НСН связал интерес конгрессменов к финансам Путина с недавно запущенным расследованием финансов главы Белого дома Дональда Трампа.

«Для многих законодателей в Конгрессе Трамп и Путин – близнецы-братья. В советские времена было такое стихотворение: “Мы говорим Ленин, подразумеваем – партия, мы говорим партия, подразумеваем – Ленин” (В.В. Маяковский – прим. НСН). Сейчас в Конгрессе и некоторых мейнстримовских СМИ: “Говорим Трамп, подразумеваем — Путин. Говорим Путин, подразумеваем — Трамп”. Идет охота на Трампа, проверка всех его финансовых транзакций. Поскольку доказательств сговора все-таки не найдено и расследование спецпрокурора Мюллера в общем-то подходит к концу без прямых доказательств сговора, Конгресс теперь собирается найти нарушения в финансовых делах Трампа. Это, наверное, будет проще, поскольку Трамп крупный бизнесмен, заработать много миллиардов в Нью-Йорке на строительном бизнесе без всяких нарушений практически невозможно. Всегда можно найти уклонение от налогов и еще какие-нибудь нарушения. Параллельно, раз они близнецы-братья, раз они расследуют Трампа, нужно расследовать Путина. Все логично», — рассказал американист.

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По его словам, полученные данные будут использоваться Конгрессом для продолжения кампании по демонизации России, которая, как оказалось, не увенчалась успехом во многих странах, среди которых есть и союзники Соединенных Штатов.

«Дело в том, что, продолжающаяся уже несколько лет кампания по демонизации Российской Федерации не достигает результатов  в большей части планеты и даже в некоторых европейских странах, среди союзников США в Евросоюзе. Поэтому если какие-то компрометирующие материалы будут найдены, это будет использовано для подрыва авторитета Путина в тех странах, где он продолжает оставаться на высоком уровне», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, что Палата представителей США, где в этом году большинство принадлежит демократам, начала новое парламентское расследование о финансах президента Дональда Трампа. В рамках расследования конгрессмены также изучают действия России в преддверии американских президентских выборов 2016 года и контакты между предвыборным штабом Трампа и российскими представителями. 
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