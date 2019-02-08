Американцы «вспомнили» про «купол света» для отвлечения внимания от ДРСМД

Военный эксперт Сергей Хатылев заявил НСН, что информация о загадочном «куполе света», возникшем при запуске РСД-10 «Пионер», вполне может оказать американским фейком.

Запуск советской ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер» сопровождало непонятное явление в виде «купола света». Как пишет РИА Новости, об этом в интервью изданию The Drive рассказал ветеран ВВС США летчик Роберт Хопкинс. Он подчеркнул, что американские военные посчитали его «экзотической системой» противоракетной обороны. Хопкинс добавил, что они стали свидетелями необычного явления в 1988 году – они увидели «купол света» с борта разведывательного самолета RC-135S Cobra Ball.

Эксперты из отдела иностранных технологий ВВС предположили, что такой эффект мог быть вызван топливом ракеты или пусковой установкой, созданной для того, чтобы ослепить американские спутники во время старта.

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН сделал предположение, что рассказ о необычном «куполе света», возникшем при запуске «Пионера», вполне может оказать американским фейком.

«Речь идёт о том, что было 30 лет назад. Обычно, если американцы занимаются распространением такой информации, то хотя бы указывают источник. Полёты лётчика-истребителя в каком-то районе, которые сопровождаются кем-то и чем-то, не факт и не доказанное научно явление. Это, во-первых. Во-вторых, за столько лет можно было бы и разобраться: есть такое явление или его нет? Что на него влияет - непосредственно само боевое применение такой ракеты в определённых условиях? И сегодня во время запуска, например, на полигоне Плесецк наблюдаются какие-то необычные световые явления. Их не существуют в Казахстане или на полигоне Восточный», - отметил собеседник НСН.

По словам Сергея Хатылева, для того, чтобы говорить о том, были ли эти явления и какие будут ещё, нужно произвести хотя бы контрольный запуск аналогичного оружия в тех же условиях и изучить это явление.

«Кроме того, как вы помните, Клинтон сказала, что выход из ДРСМД – это подарок Путину. Трамп заявил, что будет договариваться с другими странами. Это всё лозунги, политические действия. Но нас всех интересуют конкретные факты: есть договор, есть документ, который его расторгает, полгода он действует, потом будет окончательный и так далее. Поэтому я бы всех ориентировал на изучение конкретных фактов. Не стоит отвлекаться на то, что сказал какой-то лётчик. Однако, если есть время, можете этим заниматься», - резюмировал эксперт.

Ранее в российском МИД, комментируя намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявили, что Соединённые Штаты действуют топорными и грубыми методами. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что в случае выхода Вашингтона из ДРСМД, Москве придется принять «военно-технические ответные меры».

Как пояснил в эфире НСН бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, американцев очень беспокоит та независимая политика, которую Россия сегодня «проводит по всем фронтам».

Напомним, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Пионер» с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой среднейдальности 15Ж45 принят на вооружение в СССР в 1976 году. В 1991-м, согласно ДРСМД, оружие было снято с эксплуатации.