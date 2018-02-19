Американцы хотят оштрафовать Facebоok за приверженность к демократии

Леонтий Букштейн в беседе с НСН предрёк постепенное ужесточение цензуры в интернете со стороны США.

Более четверти американцев хотели бы оштрафовать Facebook за содействие российской дезинформационной кампании во время выборов президента США в 2016 году, сообщает USA Today.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, что такая инициатива значит для американской демократии.

«Facebook вообще-то открытая площадка, хотя она чисто американская. Вот этим актом, что их хотят наказать, еще раз подчеркивают, что это американское ПО. Надо это не забывать. Оказывается, Америка может распоряжаться уже фактически транснациональной системой, через интернет работающей, и они будут решать, кого там публиковать, кому давать слово или кому не давать. Все та же старая песня - мы управляем миром, мы будем решать, кому чего давать разрешать говорить. Печально, потому что никакой здесь демократии, свободы мнения и свободы слова не проглядывается пока. Я думаю, что идет к тому, что просто будет цензурироваться все в интернете», - предположил Букштейн.

Эксперт НСН удивился тому, что тема влияния России на выборы США до сих пор не исчерпала себя.

«Все еще неймется никак истэблишменту США, проигравшему выборы. Хотели одних, получился другой. Влияние на выборы США… ну, правда, просто какой-то детский сад, а ведь серьезнейшие структуры задействованы. Тратятся гигантские деньги на содержание эти многотысячных коллективов. А о чем речь, собственно говоря? Как может Россия подбить десятки миллионов граждан США так или этак голосовать? Я этого никак не могу понять, сколько ни думаю», - изумился Букштейн.

Эксперт отметил, что сама система выборов США служит доказательством отсутсвия какого-либо влияния.

«В итоге-то выборы президента США осуществляют выборщики. Не так, как у нас прямые выборы президента, а выборщики. И разница между мнением выборщиков и мнением избирателей существенная. Так какое влияние? Ведь граждане, в принципе, проголосовали с многомиллионным перевесом за кандидата демократической партии. Значит, никакого влияния не было. А повлиять на выборщиков, уж извините, там тройные закрытые двери, и кто туда в этот конгломерат выборщиков может проникнуть, я даже себе не представляю», - рассказал Леонтий Букштейн.

Букштейн также поддержал обвинение Трампом ФБР в том, что они упустили Флоридского стрелка из-за расследования российского вмешательства.

«Мне кажется, что нынешний президент США правильно указал пальцем на одну из силовых структур “не тем занимаетесь, не тем”», - поделился своим мнением эксперт.

Напомним, в минувшие выходные американский Минюст обвинил 13 граждан России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Одним из основых инструментов российского влияния были названы социальные сети и, в частности, Facebook.

