Американцам объяснили, кто есть кто в предстоящих выборах президента России

Пресса США продолжает обсуждать российскую тематику. В повестке выборы — России, Италии и США.

Во вторник, 6 марта, американские СМИ больше всего обсуждали отравление бывшего российского шпиона в Великобритании и крушение российского истребителя в Сирии, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН. Однако тема России упоминалась и в других контекстах.

В преддверии выборов президента России 18 марта, Euronews решил объяснить западному обществу, как работает российская избирательная система и кто есть кто из кандидатов на пост главы государства.

Кандидатов разделили на три группы. В так называемое «молодое поколение» вошли 36-летняя Ксения Собчак и 39-летний Максим Сурайкин. В «старую гвардию» издание записало 71-летнего бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 65-летнего лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского и бывшего агента КГБ, нынешнего президента РФ 65-летнего Владимира Путина. В третью категорию, «маргинальные деятели», вошли 59-летний профессор юридических наук, ставший политиком, Сергей Бабурин, 58-летний клубничный магнат Павел Грудинин и 58-летний бизнесмен Борис Титов. Единственным представителем оппозиции на выборном листе назван Явлинский.

В тему выборов, издание US News and World Report сообщили о визите Владимира Путина на Урал.

«С рейтингом Путина выше 80%, он ведет спокойную кампанию, позируя, как уверенный отец нации. Он старается угодить разным группам избирателей, обещая восстановление экономики, повышение пенсий, улучшение здравоохранения и образования, модернизацию инфраструктуры», - пишет издание.

Пока идет подготовка к выборам в России, в мировом сообществе обдумывают результаты уже прошедишх выборов в Италии. CNBC News написало, что Россия может выиграть от результатов итальянских выборов в минувшее воскресенье.

«Россия ухаживала за анти-истэблишмент партиями по всей Европе в последние годы, и, сформировав преданные отношения с “Лигой” и “Движением 5 звезд”, тоже ожидает выигрыша от результата», - пишет издание.

Также, продолжается обсуждение давно прошедших выборов президента США в 2016 году, а именно расследование о российском вмешательстве в них. Помимо заявления главы Национальной разведки США о скором выходе нового пакета санкций, СМИ также обсуждают трения внутри штаба Трампа. Стало известно, что адвокат Трампа Майкл Коуэн получил секретную информацию о «российском деле». Это стало не первым случаем утечки информации в этом расследовании, усиливая подозрения о сговоре президента США с российской стороной.

Тем не менее, президент Дональд Трамп уверен в способности Соединенных Штатов противостоять будущим попыткам вмешательства со стороны России. Он заявил, что не обеспокоен вмешательством Москвы в предстоящие промежуточные выборы США в ноябре 2018 года, потому что Штаты предпримут необходимые меры, сообщает The New York Times.

«Что бы они не сделали, мы противодействуем этому очень сильно», - заявил президент Трамп.

В свою очередь, заявления российского президента в ходе его послания Федеральному собранию не покидают повестки американских СМИ. В колонке, опубликованной в издании Chicago Sun Times, один американский профессор назвал Россию слабой и поругал американцев за чрезмерную реакцию на заявления Путина. Он обратил внимание на то, что в послании 1 марта большая часть внимания СМИ была отдана заявлением по поводу ядерного оружия.

«Проигнорированной во всем этом интенсивном политическом накале осталась степень, в которой послание Путина концентрировалось на экономических, а не военных вопросах. Он признал, что позиция России остается слабой. Хотя правительство остановило спад и предпринимает значительные шаги в продвижении инвестирования и инфраструктуры, экономика остается уязвимой», - пишет американское издание.