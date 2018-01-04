Акции в поддержку властей прошли в Иране

Акции в поддержку властей прошли сегодня в ряде городов Ирана. Советник по международным делам Высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти заявил, что "люди вовремя дали отпор врагам" и теперь народ ждет от правительства решения экономических проблем. Накануне командующий корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари объявил об окончании "смуты" в Иране и что демонстранты потерпели поражение. За пять дней антиправительственных выступлений в Иране погиб 21 человек. Сначала участники акций протестовали против экономической политики правительства, но затем манифестации вылились в протест в целом против руководства страны.