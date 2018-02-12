Академик: Интересы США смещаются с МКС на лунную орбиту



Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского объяснил, кто будет финансировать МКС после ухода США.



Администрация президента США Дональда Трампа планирует приватизировать Международную космическую станцию (МКС) и превратить ее в «частное предприятие на коммерческой основе». Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на проектную документацию.



Отмечается, что финансирование станции за счет государства может прекратиться после 2024 года.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН отметил, что интересы американцев вполне могут быть перенаправлены с околоземной орбиты дальше в космос.

«Те средства, которые сейчас тратятся на МКС, после 2025 года Америка намерена направить на создание окололунной станции. Кстати, этот проект планируется реализовать совместно с Россией», - рассказал эксперт.

Железняков подчеркнул, что передача некоторых секторов космической промышленности в руки частников уже началась. В пример он привел компанию SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, которая уже занимается пусковыми услугами. Кроме того, по словам академика, сейчас также идет речь о передаче частникам систем дистанционного зондирования частным.

Однако точное развитие событий в ситуации с МКС в настоящий момент предсказать достаточно сложно, уверен эксперт.

«Я не знаю, найдутся ли такие компании, которые справятся с подобными объемами финансирования. Разговор идет о 5-6 миллиардах долларов в год. Нужно также учитывать, что 2025 год простирается за пределы президентства Трампа. Еще неизвестно, будет ли он переизбран на второй срок. Как мы наблюдаем в последние 20 лет, каждый новый американский президент по-новому видит космические исследования. Так что планы и действия следующего президента США покажет только будущее», - добавил Железняков.

Стоит отметить, что по замыслу Трампа, МКС должна стать объектом недвижимости на орбите. В бюджетном проекте на 2019 финансовый год (начинается в США 1 октября), который будет опубликован в понедельник, вашингтонская администрация запросит $150 млн на «обеспечение развития и становления коммерческих структур и возможностей» для дальнейшей приватизации МКС, пишет «Русская Планета» .

Напомним, 6 февраля компания SpaceX запустила сверхтяжёлую ракету с мыса Канаверал Falcon Heavy. Ракета вывела в космос спорткар Илона Маска Tesla, который спустя шесть часов был отправлен по отлетной траектории в направлении Главного пояса астероидов и орбиты Марса.