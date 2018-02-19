Адвокат Резника рассказал, что депутата Госдумы будут судить в Испании несколько недель

Адвокат Гофштейн признался НСН, почему российский парламентарий добровольно стал подсудимым в Испании.

К 5,5 годам тюрьмы и штрафу в 100 млн евро потребовала приговорить депутата Государственной думы Владислава Резника испанская прокуратура. Как сообщает РИА «Новости», он выступает одним из 18 фигурантов дела о «русской мафии» («операция Тройка»), суд над которыми начался 19 февраля. По версии следствия, парламентарий причастен к преступлениям так называемой «малышевской» ОПГ, расследование деятельности которой испанские правоохранительные органы вели 11 лет.

Адвокат Резника Александр Гофштейн рассказал НСН, почему парламентарий решил добровольно предстать перед судом в Испании.

«Он рассчитывает на справедливый приговор, который, по его пониманию, может быть только оправдательным, поскольку никаких деяний, запрещенных законом ни Российской Федерации, ни Испании, Резник не совершал. В Испании действует презумпция невиновности, в силу которой никто не обязан доказывать свою невиновность. А бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Так вот, зная материалы дела, я хочу сказать, что никаких доказательств участия Резника в преступлениях, которые ему приписаны, в деле быть не может и не существует», - заявил НСН Гофштейн.

Адвокат уверен, что позиция обвинения будет рассмотрена судом на тех же основаниях, на которых будет рассмотрена позиция защиты.

«А суд должен быть верховным беспристрастным арбитром, не связанным с позицией сторон. Поэтому то, что обвинение «выстрелило в воздух» просьбой о назначении реального наказания, не означает, что эта просьба имеет под собой какие-то основания», - считает собеседник НСН.

По его мнению, Резник проведет в Испании как минимум несколько недель.

«У него нет на этот счет никакого собственного понимания. У Резника есть сведения, представленные его испанскими защитниками, которые считают, что процесс должен занять несколько недель. Он участвует в судебных заседаниях в качестве подсудимого, он не может вернуться в Россию», - пояснил юрист.

Напомним, лидером «малышевской» группировки испанское правосудие считает россиянина Геннадия Петрова, которого обвинение требует приговорить к 8,5 годам тюрьмы. Его дело выделено в отдельное производство. В конце 1990-х годов он был акционером банка «Россия», одним из руководителей которого был Владислав Резник.