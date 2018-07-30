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Абсурд и истерия. Латвийский депутат связал восстановление мира с распадом РФ

30 Июля 2018 в 08:12
Абсурд и истерия. Латвийский депутат связал восстановление мира с распадом РФ
Фото: app.sm-news.ru

Депутат сейма Латвии заявил, что мир в Европе будет восстановлен только в случае распада России на маленькие государства по этническому признаку.

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предположил, что все военные конфликты закончатся только в том случае, если Россия будет разделена на более мелкие страны. Это, по его мнению, должно произойти в соответствии с этническим составом. Как утверждает депутат, разделение России на более мелкие страны создаст «долгий период мира» в Европе. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает Газета.ру.

Стоит отметить, что страны Прибалтики неоднократно заявляли об агрессии со стороны России. Например, в начале июля президент Литвы Даля Грибаускайте призвала НАТО усилить оборону при помощи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Подобный шаг нужен из-за якобы существующей «ежедневной агрессии» со стороны Москвы. Тогда главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН назвал размещение американских ЗРК в Прибалтике растрачиванием денег.

«Безусловно, постоянно идет нагнетание обстановки для обычных прибалтийских обывателей. Идет постоянная истерия на тему угроз с Востока. Естественно такие угрозы имеют своего потребителя. Другой момент, что все здравые политики отдают себе отчет, что это не более чем растрачивание денег», - пояснил в эфире НСН Шурыгин.

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Призывы разделить Россию на части звучали и со стороны Украины. Например, лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок в своих выступлениях заявлял о том, что территория Дальнего Востока, Брянской области, части Польши раньше принадлежала Киеву. Он также подчеркнул, что «пока Москва не распадётся, покоя Украине не будет». Подобные высказывания член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН посчитал фатальной болезнью.

«Честно говоря, это клиника какая-то. Это не вполне адекватный человек, он, впрочем, всегда таким был. Трудно комментировать больных и неадекватных людей, к тому же заряженных национализмом до крайней степени. Он заявляет какие-то совершенно абсурдные вещи. Сейчас период фатальной болезни в сознании украинской политической верхушки, они делают очень странные заявления», - отметил Цеков.

Напомним, ранее экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс рассказал, что ухудшение отношений с Россией спровоцировало падение транзитной отрасли, а также пищевой промышленности в Латвии. По его мнению, экономика страны пострадала из-за санкций, введенных ранее против Москвы, сообщает «Свободная Пресса».

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