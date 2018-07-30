Абсурд и истерия. Латвийский депутат связал восстановление мира с распадом РФ

Депутат сейма Латвии заявил, что мир в Европе будет восстановлен только в случае распада России на маленькие государства по этническому признаку.
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предположил, что все военные конфликты закончатся только в том случае, если Россия будет разделена на более мелкие страны. Это, по его мнению, должно произойти в соответствии с этническим составом. Как утверждает депутат, разделение России на более мелкие страны создаст «долгий период мира» в Европе. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает Газета.ру.
Стоит отметить, что страны Прибалтики неоднократно заявляли об агрессии со стороны России. Например, в начале июля президент Литвы Даля Грибаускайте призвала НАТО усилить оборону при помощи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Подобный шаг нужен из-за якобы существующей «ежедневной агрессии» со стороны Москвы. Тогда главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН назвал размещение американских ЗРК в Прибалтике растрачиванием денег.
«Безусловно, постоянно идет нагнетание обстановки для обычных прибалтийских обывателей. Идет постоянная истерия на тему угроз с Востока. Естественно такие угрозы имеют своего потребителя. Другой момент, что все здравые политики отдают себе отчет, что это не более чем растрачивание денег», - пояснил в эфире НСН Шурыгин.посчитал фатальной болезнью.
«Честно говоря, это клиника какая-то. Это не вполне адекватный человек, он, впрочем, всегда таким был. Трудно комментировать больных и неадекватных людей, к тому же заряженных национализмом до крайней степени. Он заявляет какие-то совершенно абсурдные вещи. Сейчас период фатальной болезни в сознании украинской политической верхушки, они делают очень странные заявления», - отметил Цеков.
Напомним, ранее экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс рассказал, что ухудшение отношений с Россией спровоцировало падение транзитной отрасли, а также пищевой промышленности в Латвии. По его мнению, экономика страны пострадала из-за санкций, введенных ранее против Москвы, сообщает «Свободная Пресса».