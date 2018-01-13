$451 млн достался счастливчику из Флориды

Житель Флориды выиграл в лотерею 451 млн $. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Победитель - 20-летний Шейн Мисслер из маленького города Порт-Ричи, что находится на побережье в центральной части штата. Парень предпочел, чтобы ему в полном объеме сразу отдали выигрыш. Согласно правилам лотереи Mega Millions, в подобных ситуациях сумма приза сильно уменьшается, в его случае до $282,5 млн, но его это не остановило.

Как сообщается, молодой человек немедленно уволился с работы и теперь намерен переехать из Порт-Ричи. Мисслер опубликовал заявление, в котором уверяет, что он потратит деньги на собственные увлечения, а также намерен "помочь семье и принести некую пользу человечеству".