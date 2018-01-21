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43 человека погибло при атаке террористов на отель в Кабуле

21 Января 2018 в 19:23
43 человека погибло при атаке террористов на отель в Кабуле

Жертвами нападения террористов на отель в Кабуле стали 43 человека. По данным МВД Афганистана, в атаке участвовало шесть боевиков. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Как сообщается на сайте nsn.fm, вечером 20 января в отеле проходила вечеринка, на которую ворвались боевики и открыли огонь по людям. 21 января афганские силовики сообщили, что террористы, захватившие гостиницу, ликвидированы. В ходе антитеррористической операции удалось спасти 126 человек, в их числе 41 иностранец. 

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