43 человека погибло при атаке террористов на отель в Кабуле

Жертвами нападения террористов на отель в Кабуле стали 43 человека. По данным МВД Афганистана, в атаке участвовало шесть боевиков. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Как сообщается на сайте nsn.fm, вечером 20 января в отеле проходила вечеринка, на которую ворвались боевики и открыли огонь по людям. 21 января афганские силовики сообщили, что террористы, захватившие гостиницу, ликвидированы. В ходе антитеррористической операции удалось спасти 126 человек, в их числе 41 иностранец.