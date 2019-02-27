220 ядерных боеголовок. Чем грозит конфликт Индии и Пакистана

Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

Рекомендации не совершать полеты в небе Индии, Пакистана и Афганистана выпустила Росавиация. Этому предшествовал конфликт индийских и пакистанских ВВС, в результате которого стороны потеряли несколько военных самолетов, а воздушное пространство этих стран закрыто. Все авиарейсы, следующие в Юго-Восточную Азию, будут перенаправлены по новым безопасным маршрутам, но их только предстоит утвердить. А пока туристам, вылетающим, например, в Таиланд и Вьетнам, надо быть готовым к задержкам рейсов.



История конфликта двух ядерных держав, Индии и Пакистана, насчитывает далеко не год и даже не одно десятилетие, а берет начало еще в годы раздела так называемой Британской Индии. Одним из краеугольных камней преткновения стал пограничный регион Джамму и Кашмир. Как напоминает ТАСС, столкновения на религиозной почве в Индии и Пакистане, унесшие сотни тысяч жизней, начались сразу после обретения ими независимости от британской короны. Конфликты и войны второй половины прошлого века, хоть и привели к разделу Кашмира, однако повлекли за собой всплеск экстремизма и активизацию террористических движений, выступающих под лозунгами освобождения Кашмира от «индийской оккупации».

Последний кризис в отношениях между Дели и Исламабадом, кульминацией которого и следует считать нынешнее столкновение в воздухе, разразился в феврале этого года. Теракт 14 февраля, когда смертник подорвал автомобиль рядом с военной автоколонной, унес жизни 45 человек. Ответственность за него взяла одна из группировок из пакистанской части Кашмира. Накануне индийские ВВС нанесли авиаудар по лагерю боевиков этой группировки, объяснив это необходимостью пресечь новую террористическую атаку. И началось: перестрелка на границе, обмен ударами по позициям соседей, боевые самолеты в воздухе. А затем и сообщения о сбитых машинах. Так, ВВС Пакистана объявили, что сбили два индийских истребителя, пилот одного из них взят в плен. В Дели, в свою очередь, утверждают, что сбили один пакистанский истребитель F-16. В Исламабаде это опровергли.

Активизация давнего конфликта двух ядерных держав до уровня открытого боестолкновения вызвала крайнюю обеспокоенность во всех мировых столицах. Именно такую реакцию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве очень внимательно отслеживают обстановку и призывают все стороны к сдержанности. С таким же призывом выступил официальный представитель китайского МИДа. Избегать эскалации военных действий любой ценой призвал Исламабад и Дели госсекретарь США Майкл Помпео.

Ядерные арсеналы Индии и Пакистана оцениваются в 90–120 боеголовок с каждой стороны. Остается верить, что в руководстве обеих стран нет излишне горячих голов.

Всеволод Нерознак