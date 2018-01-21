В российские вузы внедряют систему распознавания лиц

В России внедряют систему распознавания лиц для сдачи онлайн-тестов. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Разработчики сообщают, что новая технология позволит исключить мошенничество при обучении и на тестах в вузах с дистанционным образованием. Для программ с очным обучением появится возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн. Сообщается, что такая система уже успешно применяется в Московском институте психоанализа. По мнению экспертов, онлайн-обучение с технологией распознавания лиц быстро наберет популярность среди вузов в России.