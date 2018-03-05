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Зюганов призвал перенимать военный опыт Сталина

5 Марта 2018 в 17:12
Зюганов призвал перенимать военный опыт Сталина

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Сегодня коммунисты России во главе с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым возложили цветы к могиле генералиссимуса у Кремлевской стены и Мавзолею В.И. Ленина.

При этом лидер КПФР Геннадий Зюганов отметил особую роль Сталина в победе СССР над немецко-фашистскими захватчиками. По словам Зюганова, именно в годы Великой Отечественной войны были созданы лучшие Вооруженные Силы».

Председатель ЦК КПРФ заявил, что «в воздухе снова запахло большой войной», и вспомнил о том, какие меры принимаются Россией, чтобы обуздать американскую агрессию», пишет издание «Свободная пресса».

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