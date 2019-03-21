Зюганов назвал «позорищем» отказ ЦИК передать мандат депутата Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «позорищем» решение ЦИК не передавать директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.

«Все это, конечно, позорище, которое перечеркивает даже элементарные завоевания, которые были достигнуты страной», — цитируют Зюганова «Ведомости».

По мнению политика, эта ситуация говорит о возвращении России к «худшему периоду 1990-х годов».

21 марта ЦИК принял решение не передавать депутатский мандат умершего Нобелевского лауреата Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину, пишет «Свободная пресса». Причной отказала стало наличие у него счетов за границей.

Ранее политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, почему КПРФ ставит на Грудинина, несмотря на его очевидные проблемы с его офшорами, всплывшими в ходе недавних выборов.

