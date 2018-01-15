Зюганов надеется увидеть дебаты Путина и Грудинина

Геннадий Зюганов считает, что Владимиру Путину следует принять участие в дебатах с кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым, передает РИА Новости.Ранее Константин Ремчуков сообщил, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах.