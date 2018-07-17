Звёзды русского кино едут «НАШЕСТВИЕ» 2018

Киловатты света, децибелы музыки и тонны неповторимых эмоций – все это уже совсем скоро: до фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2018 осталось чуть больше двух недель!



Не только легенды и молодые дарования отечественной музыкальной индустрии соберутся 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области на грандиозном ежегодном празднике. В этом году фестиваль посетят звёзды российского кино и театра – и все заряжены на громкие выступления со сцен «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий!!

Александр Устюгов – героическая внешность актёра обеспечила артисту роли доблестных полицейских («Ментовские войны»), военных разных эпох истории нашей страны («Солнечный удар», «Диверсанты») и даже монарших особ («Викинг», «Золотая Орда»). На сцену «Высоцкий», впрочем, Александр привезет песни с нового альбома «Дороги» своей группы «Экибастуз» - кстати, в названии увековечен родной город артиста, расположенный в Казахстане.

Гоша Куценко – Заслуженный артист РФ, известный своими ролями в фильмах «Антикиллер», «Мама, не горюй!», «Любовь-морковь», - давний друг и постоянный участник «НАШЕСТВИЯ». Предстоящим летом актёр вместе со своей группой «ГК» снова исполнит со сцены «НАШЕ 2.0» так полюбившиеся всем песни!

Евгений Цыганов – перед харизмой артиста, ярко засиявшего на отечественном кино-небосклоне после знаковых ролей в «Детях Арбата» и «Оттепели», устоять невозможно. Евгений зарядит своей драйвовой энергетикой гостей «Главного приключения года» со сцены «Высоцкий» со своим проектом «POKAPRET»!

Стас Старовойтов – русский музыкальный ансамбль «Аричикаари» под руководством комика, участника шоу «Stand Up» и «Убойная лига» телеканала ТНТ готовится во второй раз с успехом выступить на сцене «Высоцкий» «НАШЕСТВИЯ» 2018. Сами артисты так говорят о своем творчестве: «Так страшно, что аж весело. Так весело, что аж страшно». Готовимся веселиться вместе с «Аричикаари»!

Совсем скоро – легендарные артисты, лучшие песни за 20 лет вещания «НАШЕго Радио» и незабываемая атмосфера оупен-эйра с многолетней историей! Подробности на nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и социальных сетях радиостанции.