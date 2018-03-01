Звягинцев снимет первый русскоязычный телесериал для Paramount

Режиссер Андрей Звягинцев снимет русскоязычный сериал для американской студии Paramount Television. Это будет первый телепроект номинанта на премию «Оскар».

В основу новой работы Звягинцева легла оригинальная идея самого режиссера и одного из сценаристов фильма «Нелюбовь» Олега Негина. Жанр сериала - психологический триллер, его действие будет разворачиваться в Москве, пишет Ura.ru. Прочих подробностей этого проекта пока не сообщается.

Съемки запланированы на 2018 год. Планируется, что сериал будет демонстрироваться по всему миру. Для компании Paramount фильм станет первым, который создается на русском языке.