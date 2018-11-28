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Звонки о «минировании» ТЦ Москвы поступили из Украины и все они ложные

28 Ноября 2018 в 17:13
Звонки о «минировании» ТЦ Москвы поступили из Украины и все они ложные

Звонки с угрозами минирования торговых центров Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине. Об этом рассказал журналистам источник в правоохранительных органах. Злоумышленник звонил в службу безопасности торговых центров столицы. После проверки все сообщения оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД после проведения проверок.

Звонки были сделаны в среду днем в 14 торговых центров, в результате правоохранителям пришлось эвакуировать несколько тысяч человек, пишет «Русская планета».

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдерв эфире НСН заявил, что 10 лет заключения для телефонных террористов - маленький срок. 


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