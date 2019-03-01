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«Звездочка» подает заявку о банкротстве Мурманского пароходства

1 Марта 2019 в 01:16

Центр судоремонта «Звездочка» подал заявление о банкротстве Мурманского морского пароходства, сообщает «Синьхуа».

Сумма претензий «Звездочки» к ММП составляет около 350 тысяч рублей. В зарубежных портах остаются семь судов ММП, часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца, часть не могут пройти ремонт.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства арестован за долги судовладельца. Об этом сообщили в Международной федерации транспортных рабочих.

В декабре судно, которое следовало из Нидерландов, село на мель недалеко от порта Фалмут и получило повреждение топливного бака. Позже его сняли с мели, оно встало на рейде порта до завершения расследования инцидента и устранения повреждений. До выхода к Великобритании сухогруз долгое время не мог выйти из Нидерландов из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами.

ММП - одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российской Арктике, выполняет до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза.

фото: арктик-тв.рф

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