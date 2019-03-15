Звезда «Викингов» рассказал как попал в проект

Ирландский актер Мо Данфорд, сыгравший короля Англии Этельвульфа в телесериале «Викинги», принял участие в утреннем шоу «Подъемники» на «Нашем Радио». За эту актерскую работу Мо был награжден Ирландской академией кино и телевидения (IFTA) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» TV Drama 2015. Данфорд также отметился ролью в легендарной «Игре престолов» и «Тюдорах».

В эфире «Нашего радио» актер рассказал, что изначально пришел пробоваться не на роль Этельвульфа.

«Я пришел пробоваться на роль человека, которому отрубают голову в первом сезоне «Викингов». Но роль не получил, она досталась другу. Слава богу, потому что меня потом взяли на роль хорошего человека, по которой вы меня все знаете. На протяжении съемок в каждом сезоне не знал, когда же моего персонажа убьют. Наконец, через пять лет контракт заканчивался, я знал, что герою придет конец. Больше всего меня радовало, что шоу снимается в Национальном парке Виклоу рядом с домом», - рассказал «Подъемникам» Данфорд.

Актер рассказал, что представит в Москве сразу четыре фильма в рамках 12-го Фестиваля Ирландского кино, в которых сыграл главные роли: триллер «Раскопки», драма «Майкл внутри», комедия «Харт-метал» и лента «Черный 47-й».

В преддверии Дня Святого Патрика ирландец поделился с слушателям «Нашего радио», как на самом деле принято праздновать национальный праздник Ирландии.

«Обожаю этот праздник, особенно когда мэр города, откуда я родом, устраивает традиционный парад. Есть в этот день какая-то своя магия, не связанная с пьянством, которую все ждут. Ну а если будете в Дублине, то попробуйте дублинскую поджарку. Во времена, когда Ирландия голодала, собирали всю еду воедино и готовили. Это что-то вроде рагу - картошка, мясо, овощи, мидии и прочее. Самая вкусная и полезная еда во всем мире пошла от бедняков», - рассказал актер.

Мо Данфорд известен ролями в исторических фильмах и телевизионных постановках. Наибольшую популярность принесли актеру работа в сериале «Викинги» и роль Патрика Фитцджеральда в фильме «День Патрика». Начинал свою актерскую карьеру Данфорд в 2010 году с сериала «Тюдоры».