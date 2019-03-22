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Звезда «Игры престолов» перенесла во время съёмок инсульт

22 Марта 2019 в 07:47
Звезда «Игры престолов» перенесла во время съёмок инсульт
ФОТО: spletnik.ru

Актриса Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря исполнению роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», едва не погибла. Как сообщает Тhe New Yorker, она перенесла во время съемок инсульт и едва не распрощалась с жизнью.

Как отмечают «Известия», ещё в 2011 году, когда актриса готовилась к съемкам второго сезона «Игры престолов», она проводила занятия с тренером. Неожиданно в спортзале она почувствовала себя плохо. По словам Кларк, это была стреляющая, колющая и стискивающая боль.

«Я чувствовала, что происходит какое-то повреждение мозга», — рассказала актриса.

Артистку срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, при которой погибают более трети пациентов. При этом позже стало известно, что 24-летняя Эмилия Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала сниматься.

Между тем, ранее ирландский актер Мо Данфорд, сыгравший роль посланника Старков в популярном телесериала «Игра Престолов», принял участие в утреннем шоу «Подъемники» на «Нашем Радио».

В прямом эфире ведущие «Нашем Радио» – Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков –обсудили творческие планы актера, исполнившего главную роль в новой взрывной комедии «Харт-метал». Картина заявлена в программе 12-го Фестиваля ирландского кино.

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