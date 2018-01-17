Звезда «Движения вверх» рассказал о фильме на НАШЕм Радио

Сегодня, 17 января 2018 года, в студию к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» приехали Александр Белов – сын легендарного баскетболиста Сергея Белова, чья одноименная книга положена в основу фильма «Движение вверх», и исполнитель роли Сергея Белова актёр Кирилл Зайцев.



Картина уже стала самым кассовым российским фильмом в истории современного отечественного кинопроката, побив все предыдущие рекорды по сборам. Историю невероятной победы советской сборной по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене уже посмотрели более 6.5 млн зрителей! И сегодня в эфире «Подъёмников» все слушатели смогли задать интересующие их вопросы, а победитель получил в подарок ту самую книгу «Движение вверх» с автографами НАШих гостей.

Александр и Кирилл рассказали Александру Бону и Игорю Панькову много интересных подробностей со съёмок фильма: как проходил кастинг, каким образом актёры тренировались, сколько длились съёмки сцены финального матча и в каких местах снимали картину. На вопрос об исторической точности событий гости эфира ответили, что фильм «Движение вверх», все-таки, является художественным, а не документальным, поэтому для драматургического эффекта факты специальным образом скомпилированы и немного сгущены.

«Я считаю, что главная задача, все-таки, чтобы в сердцах людей, которые смотрят фильм, был отклик, и он рождал хорошую мотивацию, хорошие чувства. Я считаю, что, по отзывам зрителей, фильм этого добился, а уже какими средствами – компиляцией фактов или нет – это вещь второстепенная», - добавил Александр Белов.

Узнать больше о том, какой рукой на самом деле забросил решающий мяч Сергей Белов, почему американцы смеялись над длиной шорт Кирилла Зайцева, и чем гримеры добивались эффекта «вспотевшего тела» можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.