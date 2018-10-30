Звезда «Comedy Woman» пообещала «Подъёмникам» сыграть на баяне

В эфире утреннего шоу на НАШЕм радио побывала актриса и участница комедийного шоу Надежда Ангарская.

В утреннем шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио побывала актриса и звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская. 28 ноября, накануне своего дня рождения, в столичном театре Московский мюзик-холл Надежда представит премьеру 2-часового авторского интерактивного музыкального комедийного шоу «Сториз». По словам актрисы, концерт будет необычным: зрители могут смело рассчитывать на неожиданные повороты, импровизации, активное взаимодействие с залом, но в то же время темы, поднятые в комедийном шоу, будут глобальными.

«Это о жизни с юмором, рассказ многих историй, которые происходят со мной и с окружающими людьми, все это будет с песнями, живым звуком, шоу-балетом, со вкусом, с перчинкой! Я даже на баяне сыграю!», - пообещала слушателям НАШЕго Радио Надежда.

Вместе с Александром Боном, Игорем Паньковым и Таней Борисовой актриса вспомнила свой путь к известности – от выступления на хоровых олимпиадах и гастролей студенческого КВН, до работы певицей в ресторане в родном городе Нерюнгри, расположенном в центре республики Якутия. Со смехом рассказывая забавные истории из гастрольной жизни, Надежда подчеркнула, что, в первую очередь, много и тяжело работала, чтобы добиться успеха.

«Не было никакого «дяденьки продюсера»! В моей жизни вообще ничего не бывает с первого раза… и к вам на радио я попала не с первого раза!», - сообщила Ангарская

На вопрос ведущих НАШЕго Радио, как к новому проекту Надежды относятся ее коллеги по «Comedy Woman», актриса пошутила, что они еще не в курсе:

«Я бы хотела остаться с ними как можно дольше, просто я хочу делать что-то еще – кто-то снимается в кино, кто-то в сериалах, кто-то ведет передачи, а я хочу выйти и спеть!» - заявила Ангарская.

Узнать подробности о том, как Надежда Ангарская совмещает семью и работу, на каком якутском празднике актрисе пришлось выступать в шатре между столами, и услышать новый джингл НАШЕго Радио от звезды «Comedy Woman» и «Подъёмников» можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.