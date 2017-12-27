Звенигород занял второе место по посещаемости туристами среди малых городов

Подмосковный Звенигород вошел в тройку малых туристических городов России за 2017 год. Рейтинг составлен российским сервисом бронирования отелей Tvil.ru. Список составлен по количеству забронированных ночей в городах с населением до 50 тысяч человек. Звенигород встал на вторую строчку, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Первое место досталось Суздалю, третье - Осташкову. В Топ-10 попали также Олонец в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области, Великий Устюг в Вологодской области, Токсово в Ленинградской области, Углич в Ярославской области, Калязин в Тверской области и Городец в Нижегородской области.