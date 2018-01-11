Звание «Заслуженный журналист России» учредят в ближайшем будущем

Президент Владимир Путин поддержал идею создания почетного звания «Заслуженный журналист России», передает РБК.

В ходе встречи главы государства с главными редакторами в здании Издательского дома «Комсомольская правда» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил, что сейчас журналисты награждаются званиями «Заслуженный работник культуры» или «Заслуженный связист». «Это в принципе не соответствует обычно тому, что журналисты делают», — сказал Соловьев и предложил создать отдельное звание для журналистов.

«Я такое поручение сформулирую администрации президента», — согласился Путин.

Почетное звание «Заслуженный журналист» есть на Украине. Обладателем такого звания, в частности, является Савик Шустер.

Есть также почетное звание «Заслуженный журналист Республики Армения. Оно присваивается Президентом Республики Армения имеющим долголетний опыт работы в сферах печати, радио и телевидения, отличающимися высоким профессиональным мастерством журналистам, публицистам, которые своей деятельностью активно способствовали развитию сферы, а также прогрессу общественно-политической жизни страны.