Пятница
12 января
USD 57
EUR 68.06
Горячие новости

Звание «Заслуженный журналист России» учредят в ближайшем будущем

11 Января 2018 в 21:20
Звание «Заслуженный журналист России» учредят в ближайшем будущем

Президент Владимир Путин поддержал идею создания почетного звания «Заслуженный журналист России», передает РБК.

В ходе встречи главы государства с главными редакторами в здании Издательского дома «Комсомольская правда» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил, что сейчас журналисты награждаются званиями «Заслуженный работник культуры» или «Заслуженный связист». «Это в принципе не соответствует обычно тому, что журналисты делают», — сказал Соловьев и предложил создать отдельное звание для журналистов.

«Я такое поручение сформулирую администрации президента», — согласился Путин.

Почетное звание «Заслуженный журналист» есть на Украине. Обладателем такого звания, в частности, является Савик Шустер

Есть также почетное звание «Заслуженный журналист Республики Армения. Оно присваивается Президентом Республики Армения имеющим долголетний опыт работы в сферах печати, радио и телевидения, отличающимися высоким профессиональным мастерством журналистам, публицистам, которые своей деятельностью активно способствовали развитию сферы, а также прогрессу общественно-политической жизни страны. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.