Понедельник
06 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Зурабишвили будет баллотироваться на выборах президента Грузии

6 Августа 2018 в 22:21
Зурабишвили будет баллотироваться на выборах президента Грузии

Независимый депутат парламента, бывший глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили будет баллотироваться на выборах президента в качестве независимого кандидата, передает «Синьхуа». Она стала седьмым кандидатом, заявившим о желании баллотироваться

Президентские выборы в Грузии состоятся в октябре 2018 года. Они станут седьмыми президентскими выборами после объявления независимости Грузии в 1991 году. Президент будет избираться на 6-летний срок. Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок.

Согласно Конституции, принятому в 2017 году, эти выборы станут последними прямыми президентскими выборами. В последующих выборах голосовать будут 300 членов Избирательной Коллегии.

Правящая партия «Грузинская мечта» возможно не объявит своего кандидата на предстоящие выборы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.