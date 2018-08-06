Зурабишвили будет баллотироваться на выборах президента Грузии

Независимый депутат парламента, бывший глава МИД Грузии Саломе Зурабишвили будет баллотироваться на выборах президента в качестве независимого кандидата, передает «Синьхуа». Она стала седьмым кандидатом, заявившим о желании баллотироваться

Президентские выборы в Грузии состоятся в октябре 2018 года. Они станут седьмыми президентскими выборами после объявления независимости Грузии в 1991 году. Президент будет избираться на 6-летний срок. Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок.

Согласно Конституции, принятому в 2017 году, эти выборы станут последними прямыми президентскими выборами. В последующих выборах голосовать будут 300 членов Избирательной Коллегии.

Правящая партия «Грузинская мечта» возможно не объявит своего кандидата на предстоящие выборы.