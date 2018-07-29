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«ЗСМ для меня потерял ценность». Мусэрский поддержал Гамову

29 Июля 2018 в 14:47
«ЗСМ для меня потерял ценность». Мусэрский поддержал Гамову

Значок заслуженного мастера спорта – это высшая награда, которую мечтает получить каждый спортсмен в России, вот только присваивают это звание за олимпийские медали и первое место в ЧМ, но никак не за выход в ¼ плей-офф. Такое мнение высказал чемпион ОИ-2012 по волейболу Дмитрий Мусэрски.

«Ребята-футболисты тут ни при чем, еще раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера!» - написал Мусэрский в Instagram.

Спортсмен поддержал волейболистку Екатерину Гамову, которая первой высказал критику в адрес спортивных руководителей за неодинаковое отношение к спортсменам. Мусэрский добавил, что для него лично звание ЗМС потеряло свою ценность, пишут «Известия».

Ранее заслуженный мастер спорта, призер ОИ, волейболист и тренер Вадим Хамутцких в эфире НСН заявил, что ситуация с футболистами вскрыла системные проблемы, на которые раньше никто внимания не обращал.

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