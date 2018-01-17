Киносети вернут зрителям деньги за билеты на «Приключения Паддингтона-2»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» вернет деньги за забронированные билеты на фильм «Приключения Паддингтона-2», передает «Коммерсант».

В сети негативно оценили перенос премьеры.

Минкульт отказал второй части «Приключений Паддингтона» в прокате. Премьера была намечена на 18 января. Участники рынка связывают перенос проката со стартом показа отечественного фильма «Скиф».

«Приключения Паддингтона 2» — британско-французский семейный комедийный фильм британского режиссёра Пола Кинга о медвежонке Паддингтоне. Является продолжением фильма «Приключения Паддингтона» 2014 года. Премьера фильма в Великобритании состоялась 10 ноября 2017 года.



