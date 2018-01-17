Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
Горячие новости

Киносети вернут зрителям деньги за билеты на «Приключения Паддингтона-2»

17 Января 2018 в 20:48

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» вернет деньги за забронированные билеты на фильм «Приключения Паддингтона-2», передает «Коммерсант».

В сети негативно оценили перенос премьеры.

Минкульт отказал второй части «Приключений Паддингтона» в прокате. Премьера была намечена на 18 января. Участники рынка связывают перенос проката со стартом показа отечественного фильма «Скиф».

«Приключения Паддингтона 2» — британско-французский семейный комедийный фильм британского режиссёра Пола Кинга о медвежонке Паддингтоне. Является продолжением фильма «Приключения Паддингтона» 2014 года. Премьера фильма в Великобритании состоялась 10 ноября 2017 года.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.