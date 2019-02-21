Зрителей Netflix предупредили о пропаганде в сериале «Троцкий»

Пользователей стриминг-сервиса Netflix, на котором в декабре прошлого года стал доступен российский сериал «Троцкий», предупредили о риске «массового потребления российской пропаганды», сообщает НСН.

В статье для американской газеты The Washington Post журналист Люк Джонсон утверждает, что сериал о революционере Леониде Троцком является «попыткой российских государственных СМИ продвинуть свое видение мира за пределы страны». Платформы, подобные Netflix, считает автор, должны предупреждать своих зрителей об этом, а не просто презентовать сериал как одно из новых шоу.

«Одним из продюсеров телесериала является Константин Эрнст, глава Первого канала, лидирующего в России государственного телеканала, который регулярно льстит президенту Владимиру Путину. “Троцкий” является попыткой продвинуть оппозицию России к любым попыткам бросить вызов существующим режимам, а также российскую критику западного декаданса. Сериал сперва убедил в этом зрителей внутри страны. Теперь это посыл доставляется зарубежным зрителям Netflix», — пишет Джонсон.

По словам американского журналиста, посыл состоит в том, что «революционеры это, может быть, и здорово, но осторожно, они могут все уничтожить». Джонсон добавляет, что иногда кажется, что «сериал разговаривает Кремлевским языком современных событий». Так, например, автор сравнивает показанную в сериале сцену спора Ленина с Троцким, которого Владимир Ильич обвиняет в проведении путча вместо революции, с событиями на Украине в 2014 году, когда свержение президента Виктора Януковича в России охарактеризовали как госпереворот, а не как революцию.

«”Троцкий” однозначно увязан с видением Кремля. Сериал распространяет по всему миру современную анти-революционную идеологию России. Это не просто очередное шоу на Netflix. Зрители должны знать, что они смотрят. А Netflix должен серьезно подумать, насколько он хочет сотрудничать, хоть и косвенно, с российскими пропагандистскими каналами», — заключает обозреватель The Washington Post.

Напомним,что режиссеры проекта «Троцкий» Александр Котт и Константин Статский в октябре прошло года получили премию «ТЭФФИ» за лучший сериал. Лучшим актером стал Константин Хабенский, исполнивший заглавную роль в этом сериале. Актер и музыкант Сергей Безруков рассказал НСН о своей роли в проекте.