Зоозащитница: Владельцам потерянных животных деньги не нужны

Председатель Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина на пресс-конференции НСН призвала сотрудников аэропорта перестать относиться к домашним питомцам, как к вещам. Она отметила, что для их владельцев они являются членами семьи и не продаются.



«К сожалению, это классическая история, часто животных теряют в аэропортах. У сотрудников аэропорта зачастую отношение к животным, как к багажу: косметике, платью, туфлям. Я очень рада, что Катя подняла эту тему. Нам не нужны деньги. Нам нужны либо живые собаки, либо их трупы. Мы не хотим получать компенсацию. Вопрос не стоит в том, чтобы взять деньги и забыть эту историю. Владельцы на это не идут, они любят своих животных, это члены семьи», - сказала зоозащитница.

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему: «Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк». Эксперты обсуждали потерю авиаперевозчиком двух собак 1 ноября. Владелица животных Ларси Тали Францевна сдала их в багажный отдел, предварительно зарегистрировав. Однако в США женщине сообщили, что животные были сданы в приют.

Активисты-зоозащитники заявляют о массовости таких происшествий в авиакомпаниях. Так, в феврале гражданка Словении обвинила «Аэрофлот» в жестоком обращении с животными. Она рассказала, что сотрудники аэропорта сломали клетку для перевозки во время рейса Бангкок — Москва — Любляна и просто обмотали ее скотчем. По словам владелицы собаки, она заметила клетку под самолетом в минусовую температуру. После такого перелета ее питомец стал бояться выходить на улицу.