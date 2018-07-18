Зоопарк подмосковного монастыря пополнился макакой

Николо-Пешношский монастырь в Дмитровском городском округе Подмосковья ищет хозяев подброшенной обезьяны. Макаку привезли в монастырь автомобилисты, которые обнаружили экзотическое животное на обочине 17 июля. Предположительно речь идет о яванской макаке, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В Николо-Пешношском монастыре есть свой небольшой зоопарк. В нем обитают волк, лиса, павлины, журавли и бенгальский кот. Часто животных подкидывают, иногда больных.

От обезьяны монастырь хотел бы избавиться из-за того, что она требует специфического ухода.