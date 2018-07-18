Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
Горячие новости

Зоопарк подмосковного монастыря пополнился макакой

18 Июля 2018 в 16:11
Зоопарк подмосковного монастыря пополнился макакой

Николо-Пешношский монастырь в Дмитровском городском округе Подмосковья ищет хозяев подброшенной обезьяны. Макаку привезли в монастырь автомобилисты, которые обнаружили экзотическое животное на обочине 17 июля. Предположительно речь идет о яванской макаке, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В Николо-Пешношском монастыре есть свой небольшой зоопарк. В нем обитают волк, лиса, павлины, журавли и бенгальский кот. Часто животных подкидывают, иногда больных.

От обезьяны монастырь хотел бы избавиться из-за того, что она требует специфического ухода.

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.