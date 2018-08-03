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«Золото» чемпионата Европы взяли российские синхронистки

3 Августа 2018 в 18:27
«Золото» чемпионата Европы взяли российские синхронистки
Фото: vesti.ru

Россиянки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина выиграли золотую медаль чемпионата Европы в технической программе дуэтов. На втором месте оказались синхронстки из Украины, а «бронза» у представительниц Италии, сообщает ТАСС.

Для россиян это первая золотая медаль на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта.Напомним, ЧЕ проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине, пишет Газета.ру.

Ранее международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила чемпионку Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Анну Чичерову до участия в международных соревнованиях, отмечает RT.

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