Знакомый Цеповяза рассказал, как приносил ему икру в колонию

Житель Амурской области рассказал, как приносил члену кущевской банды Вячеславу Цеповязу морские деликатесы в колонию. 27-летний Александр Уланов – знакомый Цеповяза, сообщает РЕН ТВ. Он рассказал, журналистам, что привозил в колонию только икру. Откуда взялись на столе заключенного другие деликатесные продукты, он не знает.

«По крабам… Понятия не имею, откуда они взялись. Может быть, сотрудники занесли, может быть, со свиданки. Кстати, на свиданку кто приходит на длительную — родственники там, к другим осужденным, — можно приносить крабов, все что угодно, там кушать, а все, что остается, можно уносить с собой в барак, или где они живут», — сказал Уланов.

Сам Вячеслав Цеповяз продолжает утверждать, что фотографии, на который он ест морские крабы и красную икру, поддельные. Он заявил, что это фотомонтаж.

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание за убийства и разбой в станице Кущевская Краснодарского края. В 2013 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы, позднее срок сократили до 19 лет и 10 месяцев.

Ранее член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН отметил, что «деликатесные» фотографии не только оскорбляют пострадавшую сторону, но и других заключенных.