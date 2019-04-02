Зловещий шалаш. В Подмосковье нашли тайную собачью кухню

Жители подмосковного Дзержинского обнаружили в местном лесу шалаш, в котором неизвестные готовили блюда из собак. Как сообщает Телеканал «360» , находка была сделана случайно во время поисков пропавшего домашнего пса породы корги.

Об этом рассказал волонтер Андрей Власенко. По его словам, в обнаруженном шалаше валялись трупы мелких собак, а также разделанное тело одного из животных. Рядом стояли миски с жаренным мясом. А в шалаше обнаружился живой щенок, которого волонтер забрал с собой. При этом, недалеко от зловещего шалаша гуляют с детьми, рядом находится горнолыжный склон.

Андрей подал заявления в прокуратуру и даже составил послание губернатору Московской области. Пользователи соцсетей делают предположения, что это может быть местом пристанища бомжей, другие винят вьетнамцев, у которых принято есть собак. По ещё одной версии, в шалаше могли скрываться беглые зэки.

В межмуниципальном Управлении МВД России «Люберецкое» сайту «Подмосковье сегодня» подтвердили, что после обращения волонтера, обнаружившего шалаш, началась проверка. Тем временем, поиски рыжего корги по кличке Тик продолжаются. Хозяева обещают вознаграждение и просят звонить по телефону 8 (968) 846-84-66.