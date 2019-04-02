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Зловещий шалаш. В Подмосковье нашли тайную собачью кухню

2 Апреля 2019 в 20:57
Зловещий шалаш. В Подмосковье нашли тайную собачью кухню

Жители подмосковного Дзержинского обнаружили в местном лесу шалаш, в котором неизвестные готовили блюда из собак. Как сообщает Телеканал «360», находка была сделана случайно во время поисков пропавшего домашнего пса породы корги.

Об этом рассказал волонтер Андрей Власенко. По его словам, в обнаруженном шалаше валялись трупы мелких собак, а также разделанное тело одного из животных. Рядом стояли миски с жаренным мясом. А в шалаше обнаружился живой щенок, которого волонтер забрал с собой. При этом, недалеко от зловещего шалаша гуляют с детьми, рядом находится горнолыжный склон.

Андрей подал заявления в прокуратуру и даже составил послание губернатору Московской области. Пользователи соцсетей делают предположения, что это может быть местом пристанища бомжей, другие винят вьетнамцев, у которых принято есть собак. По ещё одной версии, в шалаше могли скрываться беглые зэки.

В межмуниципальном Управлении МВД России «Люберецкое» сайту «Подмосковье сегодня» подтвердили, что после обращения волонтера, обнаружившего шалаш, началась проверка. Тем временем, поиски рыжего корги по кличке Тик продолжаются. Хозяева обещают вознаграждение и просят звонить по телефону 8 (968) 846-84-66.


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