Зимнюю экипировку ВСУ начали тестировать в конце марта

Тестирование нового комплекта зимней формы началось в Вооруженных Силах Украины, сообщает телеканал «360». По результатам проверки будет принято решение о начале поставок в войска.

Проверка дождевика, куртки и брюк на устойчивость от влаги, снега, ветра и холода проводятся одним в условиях различных температур в горной местности, где температура в течение суток может очень сильно меняться.

Новая форма имеет защитную окраску зелено-бежевого цвета, что странно выглядит на фоне белого снега. Недоумение вызывает и время начала тестирования обновки.

Напомним, ранее Петр Порошенко опубликовал в соцсети «патриотическое» фото. Президент Украины стоит перед строем бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На одном из снимков видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова» - череп со скрещенными костями. Затем десантник попытался объяснить, как он появился на одежде. Военнослужащий записал видеообращение, в котором рассказал, что фашистскую символику принял за разновидность пиратского флага. Далее он извинился за такую грубую ошибку и заявил, что готов понести наказание. Есть в видео и высказывания товарищей десантника, которые критикуют его за незнание истории.